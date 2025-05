Ahmadian : La coopération entre l’Iran et l’Inde se poursuivra avec vigueur

Téhéran – IRNA – Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré que la coopération entre l’Iran et l’Inde est bénéfique pour les intérêts et la sécurité de la région, et qu’elle se poursuivra avec force.

Lors d’un entretien téléphonique ce dimanche avec le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre indien, Ali Akbar Ahmadian a ajouté : « L’Iran et l’Inde, en tant que deux grandes nations dotées d’une civilisation ancienne, disposent de solides bases pour la coopération politique et économique, et il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre de projets importants, notamment le développement du port de Chabahar. » Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran a souligné que cette coopération est bénéfique pour les intérêts et la stabilité régionale, et qu’elle se poursuivra avec vigueur. Ajit Doval, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre indien, a également affirmé lors de cet échange que « l’Iran joue un rôle constructif dans la région et que la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, connaîtra une croissance renforcée. »