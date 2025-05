Adel Abdel Mahdi : L'Iran et le Yémen ont payé un lourd tribut pour leur soutien au peuple de Gaza

S’exprimant lors du Forum de Dialogue de Téhéran, Adel Abdel Mahdi a déclaré : Israël n’a pas réussi à mettre fin à la guerre contre le Yémen, et n’a pas non plus pu obtenir de victoire face à Gaza, malgré le siège imposé.

À propos des négociations en cours entre l’Iran et les États-Unis, il a affirmé : L’Iran mène actuellement des négociations qui sont plus fortes qu’en 2015.

Il a également exprimé son opposition à la normalisation des relations entre certains pays et Israël, en déclarant : Je suis contre la normalisation avec le régime israélien. Les peuples n’ont pas accepté cette démarche. La normalisation n’a pas de véritable projet, et l’autre partie ne cherche pas non plus une normalisation. C’est un moyen de soumettre les peuples arabes.

L’ancien chef du gouvernement irakien a insisté sur la nécessité de résister à cette situation et a déclaré : L’histoire jugera ceux qui ont gardé le silence face à ce génocide. La solidarité avec Gaza et la fin de cette catastrophe humanitaire constituent un devoir mondial.

Il a également salué les positions courageuses de certains pays, dont la République islamique d’Iran, des pays d’Amérique latine et certains États européens, ajoutant : L’Iran et le Yémen ont payé un prix élevé pour leur soutien au peuple de Gaza. Si l’Iran ne disposait pas de sources de puissance, il aurait pu être confronté à une autre guerre.