L'Iran convoque le chargé d'affaires de l'Angleterre à Téhéran

Le dicteur de la troisième direction de l'Europe occidentale du Ministère iranien des Affaires étrangères, soulignant l'approche responsable et fondée sur des principes de l'Iran dans le respect des lois et réglementations des autres Etats, a estimé que l'arrestation de ressortissants iraniens et leur inculpation sans fournir aucune preuve, ainsi que le refus délibéré d'informer l'ambassade de la République islamique d'Iran à Londres en temps opportun, et la prévention de l'accès consulaire et de la protection de ces personnes étaient contraires aux règles et normes acceptées du droit international et des droits de l'homme, et a appelé le gouvernement britannique à se conformer aux dispositions des traités internationaux pertinents, y compris la Convention sur les relations consulaires, à cet égard.

Lors de cette convocation, le ministère iranien des AE, tout en demandant des explications au régime britannique sur les raisons de l'arrestation des ressortissants iraniens, a transmis au diplomate anglais la forte protestation du gouvernement de la République islamique d'Iran contre cette action et les accusations injustifiées contre la République islamique d'Iran.