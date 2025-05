Manchester City - Bournemouth ; Semaine 37 de la Premier League

Avant-match Manchester City vs Bournemouth | Un duel différent à l’Etihad Stadium Dans le cadre de la 37e journée de Premier League anglaise, Manchester City et Bournemouth s’affronteront le 20 mai 2025 à 21h00, heure locale, au stade Etihad. Ce match, l’un des derniers de la saison pour les deux équipes, pourrait avoir une influence importante sur leur position au classement.

Performance des équipes cette saison en Premier League anglaise

Manchester City occupe la 6e place avec 65 points et a besoin d’une victoire dans ce match pour assurer une qualification européenne. Les protégés de Pep Guardiola ont enregistré 3 victoires, 1 nul et 1 défaite lors de leurs 5 derniers matchs. Malgré les blessures de deux joueurs clés, Rodri et Óscar Bobb, ils restent confiants quant à la poursuite de leur bonne dynamique. Bournemouth, de son côté, est 11e avec 53 points. Avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de leurs 5 derniers matchs, ils montrent qu’ils sont toujours motivés à terminer la saison dans la première moitié du classement. Cependant, l’absence de joueurs comme Anis Ünal, Luis Sinisterra, Ryan Christie, Dango Ouattara et Alex Scott complique la tâche de l’entraîneur.

Critère Manchester City Bournemouth Position au classement 6e 11e Victoires 19 14 Matchs nuls 8 11 Défaites 9 11 Moyenne de buts marqués par match 1,86 1,53 Moyenne de buts encaissés par match 1,19 1,19 Clean sheets (matchs sans but encaissé) 12 8

Joueurs absents :

🔻 Manchester City

Rodri (blessure au genou)

Óscar Bobb (blessure à la cuisse)

🔻 Bournemouth

Luis Sinisterra (ischio-jambiers)

Anis Ünal (genou)

Alex Scott (blessure)

Dango Ouattara (aine)

Ryan Christie (aine)

Confrontations récentes entre Manchester City et Bournemouth :

Lors des cinq dernières rencontres, Manchester City s’est imposé à quatre reprises et n’a connu qu’une seule défaite contre Bournemouth. Aucun de ces matchs ne s’est terminé sur un score nul.

30 mars 2025 : Bournemouth 1 - 2 Manchester City

2 novembre 2024 : Bournemouth 2 - 1 Manchester City

24 février 2024 : Bournemouth 0 - 1 Manchester City

4 novembre 2023 : Manchester City 6 - 1 Bournemouth

25 février 2023 : Bournemouth 1 - 4 Manchester City

Statistiques des joueurs clés

Classement Joueur Équipe Statistiques Meilleurs buteurs Erling Haaland Manchester City 21 buts Justin Kluivert Bournemouth 12 buts Evanilson Bournemouth 10 buts Meilleurs passeurs Savinho Manchester City 8 passes décisives Kevin De Bruyne Manchester City 7 passes décisives Jeremy Doku Manchester City 7 passes décisives Buts + passes décisives (total) Erling Haaland Manchester City 24 (total) Justin Kluivert Bournemouth 18 (total) Antoine Semenyo Bournemouth 14 (total)

Couverture médiatique et diffusion télévisée :

Ce match se jouera le mardi 20 mai 2025 à 21h00, heure locale, et sera diffusé en direct sur la chaîne Canal+ Foot. Vous pourrez également suivre le live textuel et les commentaires en temps réel sur les sites sportifs réputés.

Prévisions et analyse finale :

Manchester City, qui joue à domicile, est motivé pour décrocher une place européenne, mais l’absence de plusieurs joueurs clés pourrait compliquer les plans de Pep Guardiola. De son côté, Bournemouth, malgré de nombreuses blessures, s’est montré combatif. Au vu des confrontations passées et des statistiques globales, les chances de victoire de City semblent supérieures, mais en football, rien n’est jamais certain. Guardiola réussira-t-il à mener son équipe à la victoire et à poursuivre la course pour la qualification européenne, ou Bournemouth créera-t-il la surprise en s’imposant à l’Etihad ? Tout se jouera au stade Etihad.