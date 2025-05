Brighton - Liverpool ; Semaine 37 de la Premier League

Avant-match Brighton vs Liverpool | Un duel intense à l’approche de la fin de saison

Dans le cadre de la 37e journée de Premier League, Brighton recevra Liverpool le 19 mai 2025 à 21h00 (heure locale) au Falmer Stadium (Amex). Ce match revêt un aspect symbolique pour Liverpool, déjà sacré champion, qui cherchera à maintenir sa forme et sa cohésion en vue de conclure la saison en beauté. De son côté, Brighton, actuellement neuvième au classement, tentera de décrocher un bon résultat à domicile et espère intégrer le top 8.

Informations complémentaires :

Avant le coup d’envoi, Brighton occupe la 9e place et Liverpool trône en tête du classement de Premier League. Depuis 1979, les deux équipes se sont affrontées à 31 reprises. Leur dernière rencontre remonte au 2 novembre 2024, lors de la 10e journée du championnat, avec une victoire 2-1 de Liverpool. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Foot, et l’arbitre désigné pour ce match est John Brooks.

Analyse de la situation des deux équipes :

Alors que Liverpool a déjà assuré son titre de champion de Premier League et n’a plus de véritable enjeu pour les deux dernières journées, Brighton lutte encore pour décrocher la huitième place du classement. L’équipe dirigée par Fabian Hürzeler reste invaincue lors de ses trois derniers matchs de championnat, avec 7 points pris sur 9 possibles, démontrant ainsi sa volonté de bien conclure la saison. Brighton reste également solide à domicile : les Seagulls n’ont perdu aucun de leurs trois derniers matchs à l’Amex en Premier League, et viennent de battre Wolverhampton 2-0, un succès qui leur a donné un bon élan moral. Actuellement à égalité de points avec Brentford (8e), Brighton vise clairement une place dans le top 8. De son côté, Liverpool montre un certain relâchement depuis l’officialisation de son titre. Les Reds n’ont pris qu’un seul point lors de leurs deux dernières rencontres, s’inclinant 3-1 face à Chelsea avant de faire match nul 2-2 contre Arsenal. Ce manque de motivation pourrait leur coûter cher face à une équipe de Brighton encore pleinement engagée.

Compositions probables :

Brighton (4-2-3-1) :

Verbruggen ; Estupiñán, Dunk, Van Hecke, Wieffer ; Ayari, Baleba ; Minteh, Gilmour, Lamptey ; Welbeck

Liverpool (4-2-3-1) :

Kelleher ; Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas ; Endo, Mac Allister ; Salah, Elliott, Gakpo ; Jota

Joueurs absents :

Brighton : James Milner, Solly March, Ferdi Kadıoğlu, Georginio Rutter (blessés)

Liverpool : Joe Gomez (blessure aux ischio-jambiers)

Statistiques comparatives : Brighton vs Liverpool

Critère Équipe hôte (Brighton) Équipe visiteuse (Liverpool) Position au classement 9e 1er Victoires 14 25 Matchs nuls 13 8 Défaites 9 3 Moyenne de buts marqués/match 1,64 2,31 Moyenne de buts encaissés/match 1,56 1,03 Clean sheets (matchs sans but encaissé) 8 13

Confrontations récentes entre Brighton et Liverpool :

Liverpool 2 - 1 Brighton (novembre 2024 – Premier League)

Brighton 2 - 3 Liverpool (novembre 2024 – Coupe de la Ligue)

Liverpool 2 - 1 Brighton (mars 2024 – Premier League)

Brighton 2 - 2 Liverpool (octobre 2023 – Premier League)

Brighton 2 - 1 Liverpool (janvier 2023 – FA Cup)

Statistiques des joueurs :

Catégorie Joueur Équipe Statistiques Meilleurs buteurs Mohamed Salah Liverpool 28 buts Luis Díaz Liverpool 13 buts Danny Welbeck Brighton 10 buts Meilleurs passeurs Mohamed Salah Liverpool 18 passes décisives Soboslay Liverpool 6 passes décisives Trent Alexander-Arnold Liverpool 6 passes décisives Buts + passes décisives Mohamed Salah Liverpool 46 (total) Luis Díaz Liverpool 18 (total) João Pedro Brighton 16 (total)

Alors que Liverpool, déjà sacré champion, ne ressent plus la pression, Brighton entre sur le terrain avec une forte motivation pour intégrer le top 8. La bonne forme récente des protégés de Hürzeler et la baisse de régime notable de Liverpool pourraient préparer la scène à une surprise au stade Amex. Lors de la 37e journée de Premier League, Brighton accueille Liverpool, champion en titre, avec l’objectif clair d’atteindre le top 8. Liverpool, déjà assuré de son titre, n’a récolté qu’un seul point lors de ses deux derniers matchs, montrant un net relâchement. De leur côté, Brighton, fort de sa bonne dynamique et de sa confiance à domicile, veut profiter de cette opportunité pour décrocher un résultat majeur à l’Amex. Avec des motivations différentes et des formes actuelles contrastées, cette rencontre promet d’être l’un des matchs les plus captivants de la semaine.