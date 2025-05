Les positions zigzaguées des États-Unis perturbent l'atmosphère des négociations (Diplomate iranien)

Dans une interview ce lundi 19 mai avec l'IRNA, Majid Takht Ravanchi a expliqué que l'Iran avait régulièrement informé les Européens du processus en cours et avait mené des consultations continues avec eux, tant au niveau des vice-ministres à l'étranger qu'à Téhéran. "Après chaque cycle de négociations au niveau des ambassadeurs, nous les tenons au courant", a-t-il précisé.

Il a ajouté que, bien avant le début des négociations avec les États-Unis, des rencontres avaient eu lieu avec les pays européens à New York et à Genève. "L'Europe peut soutenir le processus diplomatique en cours, et c'est là la meilleure approche."

Le vice-ministre a souligné que l'Europe pourrait se concentrer sur son soutien politique à la trajectoire actuelle et, au lieu de faire des déclarations périodiques qui pourraient ne pas être nécessaires, devrait concentrer ses efforts sur soutenir ce processus diplomatique. "Si ce chemin aboutit, tout le monde en bénéficiera", a-t-il ajouté.

En réponse à la question de savoir si les déclarations contradictoires des responsables américains affecteraient le cinquième cycle de négociations, Takht Ravanchi a expliqué qu'il est possible que, après le quatrième cycle, un accord ait été trouvé pour tenir la cinquième session des négociations, dont les détails de temps et de lieu seraient annoncés par les autorités omanaises. Cependant, il a insisté sur le fait que les positions inconsistantes des États-Unis perturbent l'atmosphère des négociations, et personne ne peut garantir que cela n'aura pas d'impact.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a conclu que l'Iran ne souhaite pas mener de négociations en dehors de la salle de réunion. "Parfois, ils préfèrent agir de cette manière. Nous devons observer leurs actions concrètes et, en conséquence, nous prendrons les décisions appropriées", a-t-il déclaré, ajoutant que la position de l'Iran sur ses droits en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) est claire et a été exprimée tant publiquement que dans les négociations concernant l'enrichissement et d'autres droits.