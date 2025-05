Le vice-président iranien : Le premier document commun sur l'intelligence artificielle des pays islamiques sera présenté

Mohammadreza Aref, lors de la deuxième réunion des ministres de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie des pays membres de la plateforme de dialogue OIC-15, a déclaré : "Aucune autre sphère n'est plus efficace pour l'unité des nations musulmanes que le domaine de la science et de la technologie."

Il a mentionné à cette occasion certaines réalisations de la République islamique d'Iran en matière de développement technologique, ajoutant que "ces 46 dernières années, après la victoire de la Révolution islamique iranienne, plus de 2500 universités et établissements d'enseignement supérieur ont été créés dans le pays, avec plus de trois millions d'étudiants actuellement inscrits, alors qu'avant la Révolution, seulement environ 176 000 étudiants étaient inscrits."

Aref a souligné que l'ordre mondial est en train de changer de manière fondamentale et a déclaré : "Nous, les gouvernements et les décideurs des pays musulmans, avons une grande responsabilité de faire de la science et de la technologie le centre et le moteur du développement de nos pays. Dans une époque où des défis mondiaux tels que les changements climatiques, les pandémies, la pauvreté, le chômage, la désertification, la crise de l'eau, la pollution environnementale et le réchauffement climatique ne connaissent aucune frontière, nous, en tant que décideurs des sciences, de la technologie et de l'éducation des pays islamiques, devons nous diriger vers l'harmonisation des stratégies nationales en matière de science, de technologie et d'innovation, tout en préservant nos politiques relatives à la gestion scientifique dans ces domaines."

Il a ajouté que les membres de la plateforme de dialogue OIC-15 ont convenu qu'à la fin de cette réunion, une déclaration serait présentée comme le premier document commun sur l'intelligence artificielle des pays islamiques, un document qui refléterait leur volonté commune de suivre des politiques convergentes.