Augmentation de cinq fois de la capacité de suivi et de destruction des aéronefs ennemis

Le général de corps d'armée Mohammad Bagheri, lors d'une réunion des opérations du commandement conjoint de la défense aérienne de la République islamique d'Iran, a rendu hommage aux martyrs du Service, en particulier le martyr Ayatollah Seyyed Ebrahim Raissi et ses compagnons.

Cette réunion visait à évaluer les progrès de la défense aérienne et la préparation des forces de défense aérienne de l'Armée, de la Force Aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, ainsi que du commandement conjoint de la défense aérienne, la base de DCA de Khatam al-Anbiya".

Aujourd'hui, nous assistons à une amélioration significative de la capacité et de la préparation de la défense aérienne du pays. Il a ajouté : "Dans certains domaines, nous avons constaté une augmentation jusqu'à cinq fois des systèmes radar et de surveillance, la détection et l'identification des mouvements étrangers, et les capacités de défense aérienne dans les systèmes de lancement de feu pour le suivi et la destruction des aéronefs intrus ont été améliorées de 2 à 3 fois."

Le chef d'état-major des forces armées a souligné qu'un grand nombre d'actions avaient été entreprises pour identifier les points faibles et remédier aux vulnérabilités. Il a déclaré : "Les systèmes de commandement et de contrôle fonctionnent efficacement dans l'exécution de leur mission. L'espace aérien du pays est constamment surveillé et les forces armées sont en pleine préparation."