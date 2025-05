Parade des forces spéciales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique et de l'Armée de la République d'Azerbaïdjan lors de l'exercice « Aras 2025 »

Le commandant de l'exercice conjoint a déclaré que, lors du deuxième jour des manoeuvres, les forces spéciales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique et de l'Armée azerbaïdjanaise disposaient d'une préparation complète, d'un équipement moderne et de compétences spécialisées élevées, et qu'une partie de leur matériel et de leurs capacités avait été transférée dans la zone de l'exercice.