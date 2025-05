Les négociations Iran/États-Unis peuvent jouer un rôle significatif dans la paix et la stabilité régionales (Araghchi)

Selon le journaliste de l'Agence de presse IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, a déclaré en marge de la deuxième et dernière journée du Forum du Dialogue de Téhéran, ce lundi 19 mai, lors de sa rencontre avec les journalistes, que l'accueil réservé au Forum du Dialogue de Téhéran par les intellectuels, les invités étrangers et les responsables officiels avait été exceptionnel. « Ce forum a été une très bonne expérience pour nous, montrant que Téhéran peut être un centre d'échange d'idées dans les domaines régional et international. Durant hier et aujourd'hui, 50 discussions ont eu lieu sous diverses formes, que ce soit sous forme de conférences, de dialogues bilatéraux ou de débats. »

Le ministre a également noté que le nombre de hauts responsables participants était considérable : « Six ministres des Affaires étrangères de la région, deux hauts responsables, de nombreux vice-ministres des Affaires étrangères, ainsi que des anciens ministres et présidents étaient présents lors de ce forum. Pour ma part, depuis hier et après la session d'ouverture, j'ai eu des réunions continues. »

Araghchi a ajouté qu'il y avait eu des discussions sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis durant ces sessions : « J'ai eu une discussion approfondie avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman sur la poursuite des négociations, et le ministre des Affaires étrangères du Qatar nous a rejoints, apportant ses idées et suggestions qui ont été abordées lors d'une réunion trilatérale. Je suis très heureux de constater que la vision de la région, en particulier celle des pays riverains du Golfe Persique, vis-à-vis de l'Iran a évolué par rapport au passé. Nous en voyons un signe positif dans leur regard sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis. »

Il a précisé : « Le fait que la région soutienne ces négociations et tente même de lever les malentendus existants et de rapprocher les points de vue est important. La paix et la stabilité dans la région sont les sujets les plus importants pour tous les pays de la région. »

Le ministre des Affaires étrangères a conclu en soulignant : « Nous croyons que les négociations entre l'Iran et les États-Unis peuvent jouer un rôle clé dans la paix, la stabilité et la tranquillité de la région. Les pays de la région soutiennent également cette question. »

Araghchi a ajouté : « La diplomatie est notre voie. Le gouvernement du quatorzième mandat, mené par le président Pezeshkian, en particulier, accorde une grande importance à la politique de bon voisinage, à travers le dialogue, la négociation et la diplomatie, et c'est cette ligne que nous continuerons de suivre. »



