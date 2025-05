Pezeshkian : Nous ne demandons aucune permission ou directive à quiconque pour le développement et la progression de la nation iranienne

Massoud Pezeshkian a tenu ces déclarations lors de sa rencontre, le lundi 19 mai, avec Fouad Hussein, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak, où il a souligné les liens profonds et historiques entre les peuples d'Iran et d'Irak :

"Les relations entre la République islamique d'Iran et l'Irak ne se limitent pas seulement aux événements d'hier et d'aujourd'hui, mais reposent sur des bases millénaires et profondément enracinées. Les affinités ethniques, linguistiques et culturelles entre les peuples des deux côtés de la frontière témoignent de liens indestructibles, ce qui montre clairement la profondeur des relations entre nos deux nations."

Le Président a également mentionné les vastes capacités de coopération dans divers domaines entre les deux pays : "Autant que nous pourrons développer nos interactions dans des secteurs variés comme le commerce, l'industrie, la santé, la coopération universitaire, la science et la technologie, et les investissements, cela apportera assurément des bénéfices communs et accrus pour les deux nations."

Pezeshkian a également exprimé sa satisfaction concernant les bonnes relations entre les gouverneurs des provinces frontalières des deux pays, considérant ces interactions comme une base propice au développement du commerce frontalier et à la synergie régionale. Il a souligné : "Accélérer la finalisation des projets communs, notamment dans les domaines des infrastructures et des lignes ferroviaires, renforcera les liens entre l'Iran et l'Irak."

Dans une autre partie de son discours, le Président a réaffirmé : "Si le gouvernement américain est sincère dans ses préoccupations concernant la fabrication d'armes nucléaires en Iran, nous leur fournirons des assurances à ce sujet, mais la République islamique d'Iran ne se soumettra jamais à la contrainte et n'empêchera pas son peuple de bénéficier des réalisations pacifiques de la technologie nucléaire dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'industrie. Nous ne demandons ni directives ni autorisations à quiconque pour le développement et la progression de notre nation", a-t-il conclu.