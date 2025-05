Le président Pezeshkian rencontre les familles du défunt imam du vendredi de Tabriz et du chef de l'équipe de protection du martyr Raïssi

Téhéran-IRNA- Le président s’est rendu, ce lundi 19 mai, aux domiciles de deux autres martyrs du Service et a rencontré et parlé avec leurs familles.

Selon l'IRNA, le Dr Masoud Pezhakian a visité lundi soir les domiciles du martyr ayatollah Al-Hashem, l'ancien imam martyr du Vendredi de Tabriz, et du martyr Seyyed Mehdi Mousavi, chef de l'équipe de sécurité du défunt président Raissi, pour rencontrer leurs familles et leur présenter ses nouvelles condoléances, un an après le drame.

Au cours de ces rencontres, le Président, tout en saluant l'esprit de sincérité de l'ayatollah Al-Hachem et du Martyr Mousavi, a souhaité une bonne santé aux membres de leurs familles.

Les membres de la famille de ces deux martyrs ont également souhaité au Dr Pezhakian beaucoup de succès dans son cheminement au service du peuple.