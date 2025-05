Rencontre du Président de la Région du Kurdistan irakien avec le ministre iranien des A.E. en marge du Forum du Dialogue de Téhéran

Le plus haut diplomate iranien, évoquant la première visite à l'étranger du président Pezeshkian en Irak et sa visite dans la Région du Kurdistan irakien, ainsi que les discussions fructueuses qu'il a eues avec les hauts responsables irakiens et de la région du Kurdistan, a souligné l'engagement particulier de la République islamique à développer les relations avec l'Irak et la région du Kurdistan dans tous les domaines d'intérêt mutuel.

Le président de la Région du Kurdistan irakien a, pour sa part, exprimé sa satisfaction de sa visite à Téhéran et de sa participation à cet événement international majeur, le « Forum du Dialogue de Téhéran », et a exprimé sa gratitude pour le soutien et la coopération de la République islamique d'Iran avec l'Irak et la région du Kurdistan.