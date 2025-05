Vérification des faits : la citation attribuée au porte-parole du ministère iranien des A.E. sur « l’annulation des négociations » est fausse

Téhéran – IRNA – Alors que des informations circulent dans les médias nationaux et internationaux concernant un éventuel cinquième cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, une déclaration attribuée à Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a récemment été diffusée sur certaines messageries et réseaux sociaux. Selon cette rumeur, la République islamique d’Iran aurait « annulé la prochaine séance de négociations ». Cependant, les vérifications effectuées par l’IRNA confirment que cette information est infondée.

Plusieurs canaux d’information ont relayé cette prétendue déclaration sans citer de source fiable, ni fournir d’enregistrement audio, vidéo, ou de lien vers une déclaration officielle. Après vérification, il ressort que la position de la République islamique d’Iran sur les négociations indirectes reste celle exprimée par le porte-parole du ministère lundi soir, 29 ordibehesht (18 mai), en réponse à une question de l’IRNA. Esmaïl Baghai a déclaré à ce sujet :« Aucune décision définitive n’a encore été prise concernant le prochain cycle de négociations. La République islamique d’Iran continue d’examiner la situation, en tenant compte des positions contradictoires et changeantes de la partie américaine. » Ce mardi matin 30 ordibehesht (20 mai), Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires juridiques et internationales, a également déclaré en réponse à une question :

« Nous avons reçu une proposition concernant le prochain cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, et cette proposition est en cours d’examen. »