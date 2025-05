Le renforcement de la coopération entre l’Iran et le Turkménistan est garant du bien-être et de la sécurité des deux nations (Pezeshkian)

Selon le site officiel de la présidence iranienne, Pezeshkian a souligné l’intérêt de la République islamique d’Iran à rehausser le niveau des relations avec ses voisins, en particulier le Turkménistan, et a affirmé que l’Iran, en plus d’être intéressé par l’importation de gaz turkmène, dispose aussi de capacités et de compétences pour l’exporter ou en assurer le transit (swap) vers d’autres pays de la région.

Il a précisé que la construction du gazoduc reliant les deux pays doit être conçue de manière à répondre aux trois objectifs : consommation intérieure, exportation et transit.

Le président iranien a ajouté que, parallèlement à la coopération dans le domaine du gaz, l’Iran souhaite également développer ses relations avec le Turkménistan dans d’autres secteurs tels que l’économie, la culture, les investissements, les infrastructures routières, le transport, le transit et d’autres domaines stratégiques. Il a insisté sur le fait que « la consolidation des coopérations, notamment à travers des investissements conjoints, peut garantir le bien-être, la sécurité et la stabilité future des deux peuples » – un objectif partagé, selon lui, par le dirigeant national du Turkménistan, notamment à travers l'organisation de forums internationaux pour la paix et la confiance.

Pezeshkian a également salué les efforts du gouvernement turkmène pour l’organisation prochaine du sommet des chefs d’État riverains de la mer Caspienne à Achgabat, et a déclaré :

« La mer Caspienne constitue une richesse précieuse et un garant de la santé et de la survie écologique de tous les pays qui la bordent. Toute initiative en faveur de la préservation de son environnement écologique et climatique revient à œuvrer pour la protection de l’environnement régional. »

Pour sa part, le ministre turkmène des Affaires étrangères, venu à Téhéran à l’occasion de la 18e réunion de la commission mixte de coopération économique entre les deux pays, a présenté un compte-rendu détaillé de ses réunions avec les responsables iraniens. Il a déclaré que le Turkménistan envisage une coopération à long terme avec l’Iran et que toutes ses initiatives sont pensées dans cette perspective.

Meredov a indiqué que les discussions ont porté sur plusieurs axes majeurs : la construction du gazoduc à destination de l’Iran pour la consommation, l’exportation et le swap ; l’extension du commerce frontalier ; l’organisation des marchés de frontière ; les coopérations économiques et commerciales ; les investissements conjoints ; ainsi que la préservation de l’écosystème de la mer Caspienne.