Le Parlement iranien condamne fermement la décision du Parlement britannique contre le CGRI

La déclaration a été lue ce mardi 30 ordibehesht (20 mai), lors de la séance publique du Parlement, par Ahmad Naderi, membre du bureau de la présidence de l’Assemblée.

Dans ce communiqué, les députés affirment : « Le Parlement de la République islamique d’Iran, en s’appuyant sur les principes reconnus du droit international et sur son devoir légal et révolutionnaire de défendre la souveraineté nationale, la sécurité du pays et la dignité des forces armées, condamne avec la plus grande fermeté l’initiative insensée et malveillante de plus de 550 membres de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, qui, dans une lettre officielle, ont demandé l’inscription des Gardiens de la Révolution islamique sur la liste des organisations dites terroristes. »

Les parlementaires rappellent dans leur déclaration que cette action, « manifestement dictée par les recommandations du régime sioniste criminel et sous l’influence du groupuscule terroriste et honni des Moudjahidine-Khalq (OMK), est dépourvue de toute base juridique ou légitimité politique. Elle révèle, une fois encore, l’esprit colonialiste, interventionniste et hostile aux nations souveraines qui caractérise la structure du pouvoir au Royaume-Uni. »

Ils ajoutent enfin :

« L’histoire sombre de ce pays à l’encontre des peuples, y compris le peuple iranien, constitue la preuve la plus accablante de cette politique injuste et à deux vitesses. Au fil des décennies, le Royaume-Uni a à maintes reprises porté atteinte à la sécurité et au bien-être du peuple iranien par des ingérences et des actes criminels. »