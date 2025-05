Tottenham - Man United : Finale Ligue Europa - 21 Mai 2025

Avant-match Tottenham - Manchester United | Finale de la Ligue Europa – 21 mai 2025

Pour la finale très attendue de la Ligue Europa, Tottenham et Manchester United s'affronteront le mercredi 21 mai 2025 à 21h00 (heure de Paris) à Bilbao. Ce match représente la dernière chance pour les deux équipes de racheter une saison décevante et de se qualifier pour la Ligue des champions.

La finale de la Ligue Europa, ce mercredi soir, est la dernière occasion pour Manchester United et Tottenham de compenser les échecs de cette saison. Les deux équipes sont proches de la zone de relégation en Premier League, mais remporter cette finale et se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine pourrait apaiser leurs supporters. Les deux équipes ont perdu leur match de Premier League vendredi soir, ce qui n'est pas très encourageant avant de se rendre à Bilbao. Manchester United a subi sa dix-huitième défaite de la saison contre Chelsea, tandis que Tottenham a été battu pour la vingt-et-unième fois contre Aston Villa.

Situation des deux équipes avant la finale

Les deux équipes ont réalisé de piètres performances en Premier League anglaise. Manchester United, avec 18 défaites, et Tottenham, avec 25 défaites, traversent l'une des pires saisons de leur histoire. Les récentes défaites contre Chelsea et Aston Villa ont également aggravé la situation. Performances européennes supérieures aux performances nationales Contrairement à leurs performances en championnat, Tottenham et Manchester United ont obtenu de bons résultats en Ligue Europa :

Performance Tottenham Manchester United Victoires 9 9 Matchs nuls 3 5 Défaites 2 0 Moyenne de buts marqués 1,93 2,5 Clean sheets 5 3

Confrontations récentes

Lors des 5 dernières confrontations, Tottenham a remporté 4 victoires et un match s'est terminé sur un score de parité. Cette statistique témoigne d'une supériorité relative de Tottenham dans les rencontres directes.

Les stars clés

Catégorie Joueur Équipe Statistiques Meilleurs buteurs Bruno Fernandes Manchester United 7 buts Rasmus Højlund Manchester United 6 buts Dominic Solanke Tottenham 5 buts Meilleurs passeurs Dominic Solanke Tottenham 4 passes Bruno Fernandes Manchester United 4 passes Manuel Ugarte Manchester United 4 passes Buts + Passes Bruno Fernandes Manchester United 11 Dominic Solanke Tottenham 9 Rasmus Højlund Manchester United 8

Compositions probables des deux équipes

Tottenham : Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Bentancur, Bissouma, Odobert, Johnson, Son, Solanke.

Manchester United : Onana, Mazraoui, Maguire, Diallo, Shaw, Ugarte, Casemiro, Mount, Dorğu, Højlund, Fernandes.

Blessés importants

Tottenham : James Maddison, Dejan Kulusevski (forfaits certains), Pape Sarr (incertain).

Manchester United : Heureusement, aucune nouvelle blessure n'a été signalée.

Analyse technique et tactique

Tottenham a été plus performant en attaque, marquant 21 buts de plus que Manchester United en Premier League, mais a une défense plus faible (61 buts encaissés contre 54). Son Heung-min, de retour en forme, est le principal espoir de Tottenham pour marquer des buts. D'un autre côté, Manchester United, avec plus d'expérience dans les grands matchs, est dans un état psychologique plus favorable pour la finale.

Points statistiques intéressants

Tottenham n'a qu'une seule victoire lors de ses 11 derniers matchs de Premier League.

Manchester United est invaincu en Ligue Europa (9 victoires, 5 matchs nuls).

Son, le capitaine coréen de Tottenham, tente de briser la malédiction de l'échec en finale.

Højlund n'a marqué que 3 buts en 15 matchs récents et est sous le feu des critiques.

Chances de titre : Expérience ou Motivation ?

L'expérience supérieure de Manchester United en finales européennes pourrait être leur atout majeur. Cependant, Tottenham, de son côté, est animé par une motivation inégalée pour briser la malédiction de l'absence de trophées et mettre fin à ses échecs. Selon Jamie Redknapp, ce match est une finale à 50-50 ; mais Roy Keane estime que l'historique et l'expérience de Manchester United dans de telles situations seront leur avantage.

Le duel des équipes en crise en finale de la Ligue Europa

Manchester United ou Tottenham, qui est le moins mauvais ? Dans une saison où les deux équipes ont semblé en crise, Manchester United et Tottenham placent leurs derniers espoirs de sauver leur saison dans la finale de la Ligue Europa. United, avec 18 défaites, et Tottenham, avec 25 défaites, ont enregistré leurs pires statistiques depuis des décennies et se trouvent proches de la zone de relégation en Premier League. Malgré cela, les deux équipes ont mieux performé en Europe, atteignant la finale invaincues lors de leurs cinq matchs à l'extérieur. Alors que Tottenham dispose d'une attaque plus puissante, United s'appuie sur son expérience des grands matchs. La crise des blessures est également une préoccupation commune aux deux équipes, même si les entraîneurs ont adopté des approches différentes pour la préparation d'avant-finale. Ce match, plus qu'une confrontation entre deux prétendants, est une compétition entre deux équipes en crise pour sauver leur réputation – un duel pour savoir quelle équipe est « la moins mauvaise ».