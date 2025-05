Des sanctions unilatérales violent les droits de l’homme (Gharibabadi)

Gharibabadi, lors d’une rencontre à Téhéran, avec la rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales, Alina Doohan, en marge de la conférence internationale intitulée « Sanctions unilatérales », a souligné que les sanctions unilatérales sont contraires à la Charte des Nations unies et au droit international. Il a déclaré que « Les régimes qui imposent ces sanctions portent une grande responsabilité pour leurs actions illégales et les violations des droits de l'homme à l'égard des peuples soumis aux sanctions».

Il a souligné que « ces dernières années ont été accompagnées de mesures diligentes et d'efforts de la part du rapporteur spécial des Nations unies pour faire entendre la voix des victimes de l'embargo unilatéral, ce qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur les conséquences inhumaines de ces mesures ; mais le chaînon manquant dans la chaîne de ces efforts est l'accès des victimes à la justice ».

Gharibabadi a ajouté : « La conférence de Téhéran d'aujourd'hui est une étape clé pour ouvrir la voie à ce processus : « La conférence de Téhéran d'aujourd'hui est une étape clé pour ouvrir la voie à ce processus.

Les sanctions unilatérales, à grande échelle et de manière systématique et ciblée, violent non seulement gravement les droits de l'homme des générations actuelles, mais en menaçant et en sapant le développement durable des pays sous embargo, elles violent également les droits de l'homme des générations futures de ces peuples, a ajouté le diplomate iranien.

Mme Doohan a remercié l'Iran d'avoir accueilli la conférence internationale sur les « sanctions unilatérales ». Elle a insisté sur la nature illégale de ces mesures et sur leurs effets persistants sur les droits de l'homme et les pays, soulignant que l'application de la justice était une nécessité urgente.