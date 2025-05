L’Iran rejette les accusations sur le transfert d’armes vers le Yémen

L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeid Iravani, a souligné : « La fausse accusation selon laquelle l'Iran viole l'embargo sur les armes décidé par l'ONU contre le Yémen est totalement infondée. »

Le diplomate iranien ajoute :

« L’Iran a toujours rejeté toute participation à des activités contraires aux résolutions du Conseil de sécurité. »

« La sécurité maritime ne doit pas être sélective ni sujette à des interprétations unilatérales. Ce principe doit être maintenu à l’échelle mondiale, sur la base du droit international, du principe de non-discrimination et du plein respect de la souveraineté des États. »

L’Iran reste attaché au droit maritime international et travaille avec toutes les parties prenantes responsables pour garantir que les voies de navigation restent ouvertes, sûres et soumises à l’état de droit, et non à la domination de la force.