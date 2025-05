Les Etats occidentaux, faux défenseurs des droits de l'homme, soutiennent le massacre des enfants de Gaza

L’Imam Khamenei, condamne le langage hypocrite utilisé par les responsables de certains gouvernements occidentaux — ceux qui clament haut et fort défendre la paix et les droits de l’homme, assourdissant le monde de leurs slogans, tout en fermant les yeux sur le massacre de plus de 20 000 enfants innocents à Gaza — et même en soutenant les criminels qui commettent ces atrocités.