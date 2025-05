L’Iran s’oppose à toute modification des frontières internationales et géopolitiques dans la région (ministre iranien de la Défense)

Le général de brigade, pilote Aziz Nasirzadeh, lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense de la République d’Arménie, a souligné l’importance stratégique des relations entre les deux pays. Il a déclaré : « L’Arménie occupe une place particulière dans la politique de bon voisinage de l’Iran, et les relations entre Téhéran et Erevan reposent sur des bases solides historiques et culturelles. Une paix durable dans le Caucase offrira de vastes opportunités pour le développement régional. »

En évoquant la coexistence pacifique des musulmans et des Arméniens en Iran, il l’a qualifiée de modèle réussi de l’interaction entre les religions. Il a ajouté : « La politique fondamentale de la République islamique d’Iran est de renforcer ses relations avec tous ses voisins, en particulier avec l’Arménie, et aucun obstacle ne pourra entraver cette voie. »

Nasirzadeh, tout en exprimant son soutien au processus de négociation de paix entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, a souligné : « La République islamique d’Iran soutient la signature de traités de paix et est prête à contribuer à l’accélération de ce processus. »

Il a ajouté : « Une paix durable dans le Caucase créera de vastes opportunités pour le développement régional. »

Le ministre de la Défense, en se référant aux déclarations du Guide suprême lors de sa rencontre avec le Premier ministre arménien, a précisé : « L’Iran attache une grande importance au développement des relations avec l’Arménie, et la coopération se poursuivra sur la base d’intérêts communs et indépendamment des pressions des puissances étrangères. »

Il a également qualifié la préservation de l’intégrité territoriale et de la stabilité des frontières régionales de principes immuables de la politique de l’Iran, et a déclaré : « La frontière commune entre l’Iran et l’Arménie constitue une voie de communication historique entre les deux peuples, et Téhéran n’autorisera aucune atteinte à cette frontière. »

Le général de brigade Nasirzadeh, dans une autre partie de son discours, a mis en garde contre la présence des puissances extrarégionales dans le Caucase, ajoutant : « La sécurité de la région doit être assurée par les pays de la région eux-mêmes, car l’ingérence des puissances étrangères ne fera qu’aggraver l’instabilité. »

Il convient de noter qu’à l’issue de cette rencontre, un mémorandum de coopération a été signé entre les ministères de la Défense des deux pays.