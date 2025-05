La vie modeste du martyr Raïssi et des martyrs du service est une réponse ferme aux allégations des ennemis (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian, mercredi 21 mai 2025, lors de la cérémonie de commémoration du Martyr du peuple et des martyrs du service tenue au Parlement iranien, a déclaré : «Nous nous considérons redevables envers ces chers et nobles martyrs qui ont consacré tout leur temps au service du peuple, et nous demandons à Dieu de nous accorder la grâce de pouvoir suivre le chemin qu’ils ont emprunté pour servir la population.»

Les contre-révolutionnaires mènent une propagande négative contre les responsables du régime islamique dans la société. Il n’est même pas nécessaire que nous répondions avec des mots ; il suffit qu’ils se rendent dans les foyers de ces chers responsables et voient leur mode de vie. Leur intégrité, leur honnêteté et leur pureté sont évidentes et plus éloquentes que bien des discours, a ajouté Pezeshkian.

Ils tiennent des propos dont l’on a honte rien qu’à les entendre ; Trump, en Arabie Saoudite, a prétendu que « ces gens » volent, pillent et détournent. Or, ce sont les véritables voleurs et terroristes chevronnés de la planète — ceux qui pillent le monde entier — qui accusent les autres de vol et de terrorisme, a évoqué le président en déclarant : « Si quelqu’un élève la voix pour dire qu’il n’autorisera pas le pillage de notre pays, ils l’accusent alors de vol, de pillage et de terrorisme. Pourtant, ce sont eux-mêmes les véritables pillards et terroristes. Ils devraient venir observer le mode de vie de nos martyrs, puis aller répondre de leurs propres actes de pillage, qui sont visibles aux yeux de tous. »