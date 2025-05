Araghchi : Israël ne peut faire partie d'aucun cadre de sécurité stable

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a écrit dans un article intitulé « Créer une nouvelle réalité pour la région : vers la stabilité de la souveraineté et de la solidarité en Asie occidentale » : « La région de l'Asie occidentale [Moyen-Orient] traverse une période de profonde instabilité, façonnée par des crises entrelacées et des pressions croissantes. La région est confrontée à un entrelacement complexe d’instabilité géopolitique, d’insécurité chronique et de crises humanitaires qui s’aggravent. »

« La République islamique d’Iran estime que les défis sécuritaires en Asie occidentale sont interconnectés et intrinsèquement partagés entre les pays de la région. Qu’il s’agisse de lutter contre le terrorisme, les migrations causées par le changement climatique, les cybermenaces ou la fragilité économique, aucun pays n’est à l’abri du sort de ses voisins. Par conséquent, la formation d’un cadre collectif fondé sur le respect mutuel, la non-ingérence et l’appropriation territoriale n’est pas un choix, mais un impératif vital. », ajoute le chef de la diplomatie iranienne.

Araghchi lance un appel à la reforme dans les principes de l’interaction régionale et précise : « L’Iran estime qu’aucun pays ne peut parvenir à une véritable prospérité dans un voisinage en proie à la guerre, aux sanctions et au sectarisme. Nous appelons donc à un changement fondamental des approches actuelles et à une évolution vers un modèle centré sur le local et le régional qui privilégie le développement collectif plutôt que la poursuite de structures fondées sur la menace. »



Le régime sioniste ne peut faire partie d’aucun cadre de sécurité régionale stable

Araghchi ajoute : « Dans le processus de définition d’une nouvelle réalité pour la région, il est indéniable qu’il est nécessaire de s’attaquer aux obstacles structurels qui continuent de freiner les progrès.