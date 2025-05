Hamas appelle la communauté internationale à agir d’urgence pour arrêter la guerre et acheminer l’aide humanitaire vers Gaza

Le mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) a affirmé dans un communiqué que le cabinet du régime sioniste, dirigé par le criminel de guerre Benjamin Netanyahou, continue d’utiliser la famine comme une arme dans sa guerre génocidaire contre le peuple de Gaza. Il ignore ouvertement les appels croissants de la communauté internationale à mettre fin à ces atrocités et aux massacres barbares qui se poursuivent depuis près de dix-neuf mois.

Le Hamas a ajouté que le cabinet du régime occupant tente de tromper l’opinion publique mondiale en prétendant envoyer de l’aide humanitaire, alors que Tel-Aviv utilise cette propagande mensongère comme un écran de fumée pour dissimuler l’un des crimes de famine et de génocide les plus horribles de l’époque contemporaine.

Le Hamas a également appelé la communauté internationale à intensifier ses actions afin d’exercer davantage de pression sur Tel-Aviv pour qu’il mette fin à ces crimes et aux violations du droit international. Il a en outre exhorté à une action immédiate pour arrêter la guerre et permettre l’entrée rapide et sans restriction de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.