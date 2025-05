La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse (pape Léon XIV)

«La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse», a déploré le pape lors de son audience générale hebdomadaire en public place Saint-Pierre, la première depuis son élection, mercredi 21 mai.

Le 11 mai, le pape s'était déjà dit «profondément attristé par ce qui se passe dans la bande de Gaza», et avait appelé à ce «que les hostilités cessent immédiatement, que de l'aide humanitaire soit apportée à la population civile épuisée et que tous les otages soient libérés».