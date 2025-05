«Mina et le léopard» : une légende d’amour au cœur de la nature pour l’inscription de Kandolous parmi les villages touristiques mondiaux

Selon l’IRNA, l’histoire d’affection entre une jeune fille du village de Kandolous et un léopard tombé sous le charme de sa voix et de sa personne est transmise depuis plusieurs générations sous le nom de « Mina et le léopard » parmi les habitants de Kandolous et des villages environnants. Toutefois, depuis environ deux décennies, la portée de ce récit s’est élargie grâce à la création d’œuvres littéraires, artistiques et musicales inspirées de cette légende.

La diffusion de ce récit est désormais appelée à s’intensifier, à l’occasion de l’inscription imminente du village de Kandolous sur la liste des villages touristiques mondiaux.

Selon le directeur général du patrimoine culturel, du tourisme et de l’artisanat de la province de Mazandaran, ce récit local et historique, porteur d’une dimension environnementale, a été choisi comme marque identitaire mondiale du village de Kandolous.

Le village de Kandolous, situé dans le district de Kojour, dans le comté de Nowshahr, s’est engagé sur la voie du tourisme mondial. Avec sa richesse historique et culturelle, son architecture traditionnelle, ses champs de plantes médicinales, et sa nature intacte nichée au cœur des forêts hyrcaniennes et des montagnes verdoyantes de la région, Kandolous a été sélectionné comme l’un des huit villages iraniens présentés à l’Organisation mondiale du tourisme.