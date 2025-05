Alexandre Venediktov a déclaré mercredi, dans une interview dont des extraits ont été publiés sur le site et la chaîne Telegram de ce média d’État russe, qu’il saluait la poursuite de la coopération entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il a exprimé l’espoir que Téhéran et Washington puissent trouver des solutions pour réduire les tensions et lever les sanctions unilatérales imposées à l’Iran.

Faisant référence aux divergences internes aux États-Unis concernant l’adoption d’une solution pacifique sur le dossier nucléaire iranien, Venediktov a ajouté : « Nous espérons que le bon sens prévaudra. »