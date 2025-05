Le cinquième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis se tiendra vendredi à Rome

Baghaï a déclaré mercredi soir que l'Iran avait accepté la proposition d'Oman d'organiser un nouveau cycle de négociations vendredi à Rome, la capitale de l'Italie, à la suite des consultations menées par Oman à ce sujet.

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a souligné que la délégation de négociation iranienne était déterminée et inébranlable dans sa volonté de garantir les droits et les intérêts suprêmes du peuple iranien, y compris l'accès à l'énergie nucléaire pacifique, y compris l'enrichissement, et la levée des sanctions injustes, et qu'elle n'épargnerait aucun effort ni aucune initiative à cet égard.