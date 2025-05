L'Europe doit assumer les conséquences du recours au « snapback » (Araghchi)

Seyed Abbas Araghchi a déclaré dans une interview accordée à la chaîne Al-Sharq :

« L’enrichissement nucléaire en Iran est une question fondamentale et de principe. C’est une grande réalisation scientifique dans un domaine extrêmement complexe, obtenue par des scientifiques iraniens. L’enrichissement en Iran n’est pas importé, il ne vient de nulle part ailleurs – il a été développé et mis en œuvre par nous-mêmes. C’est pourquoi il a une grande valeur pour le peuple iranien. »

Il a ajouté : « D’autant plus que nous avons été placés sous sanctions pendant des années à cause de l’enrichissement, et que le peuple iranien a enduré les souffrances de ces sanctions pour préserver ce droit. Plus important encore, plusieurs de nos scientifiques ont été assassinés et sont tombés en martyrs en raison de leur rôle dans le programme d’enrichissement. Le sang de nos martyrs a irrigué cet arbre robuste qu’est l’enrichissement nucléaire, et il est absolument hors de question d’y renoncer. »

Araghchi a ajouté : « Nos relations avec l’Arabie saoudite sont actuellement dans une très bonne phase. Depuis le rétablissement de nos liens, nous avons bien coopéré et une meilleure compréhension mutuelle s’est établie. Nous partageons également des points de vue communs sur de nombreuses questions régionales et concernant le monde islamique. »

Il a déclaré : « Je peux dire que nous entretenons des contacts étroits avec Le Caire et Manama. Les relations diplomatiques n’ont pas encore été officiellement rétablies entre nos pays, mais la volonté existe des deux côtés. Nous attendons que les conditions soient réunies pour permettre l’établissement de relations diplomatiques. »

Araghchi a souligné : « La situation actuelle n’est en aucun cas la faute de l’Iran, mais celle des États-Unis qui sont sortis de l’accord nucléaire, ainsi que des pays européens qui n’ont pas su compenser ce retrait américain. Menacer l’Iran avec le recours au mécanisme du snapback est une menace totalement illogique, sans aucune base juridique ni politique. Si l’Europe choisit cette voie, ce serait une erreur, et elle devra évidemment en assumer les conséquences. »