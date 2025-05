Les attaques répétées d’Israël contre la Syrie doivent être condamnées (l’envoyé iranien auprès des Nations Unies)

Ce mercredi, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient et en Syrie, l’ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies, a souligné que « Nous avons pris note des récentes déclarations des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni concernant la levée ou la suspension de certaines sanctions unilatérales. Bien que tardives, ces mesures sont considérées comme un pas positif».

La souffrance du peuple syrien ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques. Nous appelons à la levée complète et inconditionnelle de toutes les sanctions unilatérales. Ces mesures illégales constituent une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Aujourd’hui, plus de 16 millions de Syriens ont besoin d’une aide humanitaire urgente. Toute réduction des sanctions doit se traduire par une amélioration réelle et immédiate des conditions de vie de la population. Ces mesures doivent également contribuer au retour des réfugiés, à la reconstruction de l’économie et des infrastructures syriennes, et ouvrir la voie à une paix et une stabilité durables, a expliqué le diplomate iranien.