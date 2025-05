Le webinaire « Le cinéma d’aujourd’hui : récits, statistiques et avenir » s’est tenu mercredi avec succès

Les trois figures majeures du cinéma iranien y ont livré leurs analyses sur l’état actuel du cinéma en Iran, abordant l’évolution des récits, les dynamiques de production et les statistiques clés du secteur.

Le webinaire, animé par Dr Seyed Vahid Yaghoubi, adjoint du Centre Iran–France et enseignant universitaire, a bénéficié d’une traduction simultanée en français et d’une forte participation du public francophone.

Dr Yaghoubi a qualifié la session de « très bonne », soulignant la richesse des interventions et la pertinence des échanges avec les participants.

L’événement s’est déroulé de 18h00 à 19h30 (heure de Paris) et s’est conclu par une séance de questions-réponses. Les organisateurs ont salué l’enthousiasme des participants et l’importance de telles initiatives pour faire dialoguer les cultures et les expériences cinématographiques.