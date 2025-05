Israël prend d'assaut l'hôpital Al-Awda dans le nord de la bande de Gaza et cible le service de chirurgie

Raafat Ali Al-Majdalawi, directeur général de l'association communautaire et de santé Al-Awda, a déclaré : Les chars de l'occupation ont visé pour la deuxième fois, jeudi à 14 heures, le service de chirurgie spécialisée de l'hôpital Al-Awda - Tal al-Zaatar.

Les chars ont continué à tirer sur les bâtiments de l'hôpital, touchant les réservoirs d'eau et de carburant, et causant d'importants dégâts à l'infrastructure de l'hôpital.

L'Association communautaire et de santé d'Al-Awda a affirmé son engagement envers les protocoles d'urgence en temps de guerre et de conflit, et a demandé d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé et au Comité international de la Croix-Rouge de fournir une protection immédiate à son personnel et à ses bénévoles en poste à l'hôpital Al-Awda, ainsi qu'aux patients qui reçoivent actuellement des soins dans ses services.