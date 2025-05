La 12e exposition internationale d'armes et d'équipements militaires, connue sous le nom de MILEX-2025, a débuté mercredi, avec la participation de plus de 150 entreprises de Russie, de Chine, d'Iran, du Pakistan et d'Inde.

Plus de 750 types d'armes et de matériel militaire sont exposés à MILEX-2025, qui s'est ouvert en même temps que la 11e conférence scientifique internationale sur la coopération militaro-technique dans le domaine de la défense et de la sécurité.