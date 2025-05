Général Bagheri : Fabrication de drones dans les forces armées ; nous répondrons à toute menace à son niveau

Le chef d’état-major des forces armées : « Aujourd'hui, la production de drones et de petits appareils volants dans les forces armées est en cours, et nous répondrons à toute menace à son niveau. »

« Tous nos efforts doivent viser à assurer la dissuasion, une défense efficace, la sécurité durable ainsi que la stabilité et la tranquillité dans la région. »

« Les forces armées, en particulier les forces terrestres de l’armée, ont réalisé des succès déterminants sur le terrain, grâce à l’acquisition de connaissances technologiques et de systèmes avancés et de haut niveau. »

Le général de division Mohammad Hossein Bagheri réitère su le fait que la République islamique était prête à réagir avec la plus grande précision à toute erreur d'appréciation.

Il a tenu ces propos lors d'une visite au quartier général de l'armée et du CGRI dans la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est de l'Iran.

Le commandant en chef a qualifié de "remarquables" les progrès réalisés par les forces armées et a indiqué que de nouveaux projets de renforcement des capacités de défense étaient en cours.

Le général Bagheri a précisé que les drones et les micro-véhicules aériens étaient fabriqués en Iran par des experts nationaux de la défense.