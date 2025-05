Ministre de la Défense du Yémen : Nous continuerons de soutenir la Palestine

Le général-major Mohammed al-Atefi, à l’occasion du jour de l’unité du Yémen du Nord et du Sud, a affirmé dans un message commun avec le chef d'état-major général des forces armées du Yémen, le général-major Mohammed al-Ghamari, que : « Nous annonçons au monde entier que nous continuerons à soutenir le peuple palestinien, et en même temps, nous ne permettrons à personne de porter atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance. »

Il a ajouté : « L’unité représente l’expression de la volonté invincible du peuple yéménite, et nous renouvelons notre engagement à défendre notre foi, nos sanctuaires et l’intégrité de notre pays. »

Al-Atefi et al-Ghamari ont souligné : « Le Yémen, qui a triomphé grâce à sa foi dans l’unité et a vaincu tous les oppresseurs et arrogants, est capable de déjouer les complots visant à diviser le pays et d'ouvrir un nouveau chapitre de victoires pour la nation islamique. »