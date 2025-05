Araghchi : Réussir à contourner les sanctions décourage les imposeurs de sanctions et aide les négociateurs

Araghchi a précisé que la mission du ministère des Affaires étrangères, en particulier de son département économique ainsi que des ambassades iraniennes à l’étranger, est de faciliter le commerce, d’éliminer les obstacles et de « briser la glace ». Il a reconnu que les sanctions constituent l’un des principaux obstacles, mais a souligné qu’il existe d'autres blocages internes qui peuvent être surmontés par des efforts nationaux.

Il a affirmé :

« La levée des sanctions dépend des négociations, mais leur neutralisation et leur contournement relèvent de notre responsabilité à nous seuls. Nos représentations à l’étranger et nos ambassadeurs doivent vous aider à trouver des voies commerciales alternatives non affectées par les sanctions. »

Araghchi a conclu en répétant :

« Plus vous réussissez à contourner les sanctions, plus vous affaiblissez leur impact et plus vous renforcez notre position à la table des négociations. »