Selon un communiqué de presse de la Marine de l'armée iranienne, suite à la publication d'un rapport par la société de sécurité maritime « Ambrey » affirmant que le pétrolier sous pavillon panaméen avait été détourné près du port de Jask, avec des accusations dirigées contre la République islamique d'Iran, la Marine a fermement rejeté ces allégations. Elle a déclaré qu'aucun incident de ce type ne s'était produit dans les eaux sous souveraineté ou surveillance de l'Iran, et que tous les déplacements maritimes dans cette zone étaient effectués conformément à la législation et sous la supervision de la Marine de l'armée iranienne.

Dans son démenti, la Marine de l'armée a précisé que l'utilisation du terme « détournement » dans cette affaire, sans preuves fiables et uniquement basée sur des messages prétendus, constituait une manipulation médiatique évidente et une déformation de la réalité. Elle a ajouté que l'attribution de ce navire à une prétendue « flotte fantôme » de l'Iran était une allégation sans fondement, sans aucune base juridique ou technique, et visait uniquement à répéter des scénarios de propagande anti-iraniens.

La Marine a insisté sur le fait que la République islamique d'Iran a toujours respecté les lois et conventions internationales maritimes et considère ces accusations comme un acte délibéré visant à semer l'agitation dans la région et à ternir l'image de l'Iran à l'échelle mondiale.