Araghchi insiste sur la nécessité de prendre des mesures spéciales pour protéger les installations et les matières nucléaires de l'Iran

Dans cette lettre, tout en mettant en garde contre les conséquences de toute aventurisme du régime sioniste et en insistant sur la responsabilité juridique des États-Unis à cet égard, il a souligné : la République islamique d'Iran, conformément au droit international, prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre ses citoyens, ses intérêts et ses installations contre toute action terroriste ou subversive. Comme par le passé, l'Iran avertit fermement contre toute aventurisme du régime d'Occupation israélien et répondra fermement à toute menace ou acte déviant de ce régime sioniste.

Le chef de la diplomatie iranienne a également déclaré que Téhéran tenait les États-Unis juridiquement responsables des répercussions de telles actions.

Le plus haut diplomate iranien a réaffirmé l'engagement de l'Iran à défendre ses citoyens et ses infrastructures contre toute forme de sabotage et de terrorisme, promettant une réponse décisive à toute menace.