Dévoilement de trois nouveaux systèmes de drones au sein de l'armée terrestre iranienne

Le drone vertical Didban NAJA est un drone léger et portable qui utilise des capacités de vision diurne et nocturne pour extraire la position précise des cibles. Ce drone, avec une altitude de vol de 6000 pieds, peut exécuter des missions de reconnaissance et de localisation de cibles dans des conditions de guerre électronique, sans avoir besoin de piste d'atterrissage.

Le drone vertical Didban NAZAJA est conçu pour effectuer des missions de reconnaissance et de localisation dans des environnements complexes, avec une grande efficacité même en situation de guerre électronique.

Le système de drone destroyer Shahin-1 est une nouvelle technologie développée pour contrer les menaces des combats futurs. Ce drone, avec des caractéristiques de grande autonomie, portée opérationnelle et altitude adaptées aux différentes opérations, peut atteindre et détruire tous les objectifs fixes et mobiles ennemis grâce à sa capacité de manœuvre et sa grande vitesse.