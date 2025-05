L'Iran ne laissera aucune place au doute dans sa réponse ferme à toute agression potentielle (Araghchi)

Dans une lettre adressée à M. Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, et à M. Grossi, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a demandé à la communauté internationale de prendre des mesures préventives efficaces face à la poursuite des menaces israéliennes. Il a averti que si ces menaces étaient ignorées, la République islamique d'Iran serait contrainte de prendre des mesures spéciales pour défendre ses installations et ses matériaux nucléaires.

"Ma lettre est un avertissement sérieux et préventif. La nature, le contenu et l'ampleur de nos actions potentielles seront proportionnels et correspondants aux actions préventives que les institutions internationales compétentes adopteront dans le cadre de leurs devoirs et engagements légaux", a-t-il déclaré.