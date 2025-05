Le leader d'Ansarallah du Yémen : Le silence du monde musulman enhardit les sionistes pour commettre des crimes

Selon l'agence de presse IRNA, citant la chaîne Al-Massira, Al-Houthi a ajouté : « La communauté islamique a une grande responsabilité d'aider le peuple palestinien, et cette injustice dont il est victime est manifeste et sans précédent. »

Il a précisé : « Fuir cette responsabilité aurait des conséquences très graves, car cette responsabilité est devant Dieu. »

Al-Houthi a poursuivi : « La communauté islamique pourrait apporter une aide considérable au peuple palestinien, mais se contenter de regarder la situation est dangereux pour la communauté. »

Il a ajouté : « Le silence de la communauté islamique donne au régime israélien le courage de commettre davantage de crimes et de créer des catastrophes encore plus grandes. »

Le leader d'Ansarallah a souligné que ce silence donne au régime israélien une certaine assurance dans la perpétration de ces crimes. « L'ampleur des crimes commis par le régime sioniste a même poussé certains sionistes à protester. »

Il a rappelé les propos d'un sioniste qui a écrit qu'il n'aurait jamais cru que de tels crimes seraient possibles et que la mort de 100 personnes en une nuit à Gaza deviendrait banale.

Al-Houthi a expliqué que cela reflétait la situation tragique d'un milliard de musulmans, qui ressentent une profonde douleur face aux pires crimes commis contre les enfants de la communauté islamique. « Cette situation douloureuse touche une communauté qui possède une grande population, des armées puissantes, des ressources et des capacités militaires et économiques. »

Il a ajouté que tant que la réaction officielle se limitait à des déclarations sans actions concrètes, l'ennemi poursuivrait son génocide et ses crimes.

Al-Houthi a critiqué les déclarations des régimes arabes et islamiques, les qualifiant de froides et sans vie, et a estimé qu'elles ne faisaient qu'inviter les autres à agir pour la Palestine, comme si cette communauté n’avait aucune responsabilité.

Le leader d'Ansarallah a dénoncé la reprise par l'ennemi de l'opération terrestre pour déplacer les habitants de Gaza et occuper la région, en la qualifiant de "chars de Gédéon", une référence aux enseignements mythologiques juifs et au crime de l'éxode des Palestiniens en 1948.

Il a ajouté que de nombreux dirigeants et commandants israéliens étaient arrivés à la conclusion que les opérations criminelles à Gaza étaient inutiles et sans objectif. Certains responsables, comme Ehud Olmert, ont même reconnu que la guerre à Gaza n'aboutissait à rien.

Al-Houthi a poursuivi en dénonçant la famine et les atrocités à Gaza, qui ont atteint un niveau sans précédent. Il a qualifié la situation à Gaza de grande honte pour la communauté internationale et les organisations internationales, et un fléau pour le monde islamique et les pays arabes.

Il a insisté sur le fait que si un peu de masculinité, d'humanité et de sens des responsabilités restait, les cris des femmes devraient suffire à réveiller la conscience de millions de musulmans.

Le leader d'Ansarallah a souligné que l'ennemi israélien se basait sur une politique de génocide pour exercer un contrôle total sur Gaza. Il a également évoqué les efforts de l'ennemi pour changer la situation en Cisjordanie à son avantage.

Il a ajouté que l'ennemi israélien compense ses échecs par des crimes, ce qui reflète la faiblesse du moral de ses soldats. « L'armée israélienne est la plus lâche du monde, elle se repose uniquement sur les crimes et les massacres. Pour avancer de quelques kilomètres, elle détruit des quartiers entiers. »

Al-Houthi a également souligné que cette même armée échouait face à quelques combattants qui, de manière surprenante, les affrontent depuis sous les décombres ou à travers des tunnels.

Le leader d'Ansarallah a conclu que les défaites de l'armée israélienne témoignent de la bonne performance des combattants de la résistance à Gaza, et ces échecs provoquent la peur parmi les soldats israéliens qui évitent les affrontements directs avec eux.

Il a ajouté que le courage et les tactiques des combattants d'Al-Qassam et des Saraya al-Quds ont perturbé les militaires israéliens et que beaucoup d'entre eux souffrent de troubles mentaux.

Al-Houthi a également dénoncé l'impact des fonds et des armes que les États-Unis fournissent à Israël, et a critiqué les navires de pays arabes et musulmans qui transportent des marchandises vers Israël via la Méditerranée, alimentant ainsi le régime sioniste.

Il a exprimé l'espoir que dans les pays arabes et musulmans, des manifestations de soutien à la Palestine soient organisées, à la hauteur de celles observées dans les pays occidentaux.

Enfin, Al-Houthi a appelé les pays européens à cesser de fournir des armes à Israël et à couper leurs relations économiques avec ce régime. Il a aussi dénoncé la participation du Maroc et d'autres pays arabes à des exercices militaires conjoints avec Israël, soulignant que le Maroc était tombé dans le piège de la normalisation des relations avec Israël.

Al-Houthi a terminé en soulignant que le soutien du peuple yéménite à la Palestine continue, et a révélé que cette semaine, les forces armées yéménites avaient lancé huit missiles hypersoniques et plusieurs drones sur des cibles israéliennes. Il a précisé que les sirènes d'alarme avaient retenti dans de nombreuses régions occupées et que des millions de sionistes avaient fui vers des abris, tandis que les déclarations et les médias israéliens témoignaient de leur découragement et de leur désespoir.

Il a conclu en appelant à une large participation du peuple yéménite aux manifestations de soutien à la Palestine, comme celles des semaines précédentes.