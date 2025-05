Union Économique eurasienne : une feuille de route pour le commerce libre avec l'Iran élaborée

Andrei Slepnev, lors d'une rencontre avec Samad Hassan Zadeh, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d'Iran, et la délégation accompagnante à Moscou, a ajouté que cette feuille de route comprend des mesures pour développer la coopération directe entre les entreprises de l'Union économique eurasienne et l'Iran, ainsi que des séminaires thématiques pour expliquer les détails de la régulation du commerce entre les deux parties.

Le ministre du Commerce a souligné que l'accord de libre-échange entre l'Union et l'Iran crée des conditions uniques permettant aux acteurs commerciaux d'accéder activement aux marchés de l'autre partie. Il met en place des mécanismes et des plateformes appropriés pour établir des interactions, résoudre les problèmes urgents de coopération commerciale et économique, et renforcer la compréhension mutuelle des lois et des procédures de leur mise en œuvre dans nos pays.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue au siège de la Commission économique eurasienne à Moscou, Andrei Slepnev a insisté sur le fait que l'Union considère cette nouvelle phase de coopération avec l'Iran comme un partenariat. Il est essentiel que nos entrepreneurs se voient non pas comme des concurrents, mais comme des partenaires, afin de renforcer leurs capacités et technologies et de collaborer ensemble dans un marché commun de 250 millions de personnes.