Rencontre des ambassadeurs d'Iran dans les pays du Golfe Persique avec Araghchi

Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a expliqué plusieurs questions en cours concernant la politique et les relations internationales, en particulier dans la région des pays voisins. Il a également souligné l'importance de poursuivre le programme de diplomatie provinciale, qu'il avait mentionné comme l'un des points clés de son discours lors de la séance de confiance au Parlement iranien.

Araghchi a encouragé les ambassadeurs de notre pays à tirer parti de l'opportunité offerte par cette première rencontre régionale de la diplomatie provinciale, afin de mieux découvrir les nombreuses capacités et divers atouts de la province de Fars, ainsi que de renforcer les liens et les interactions avec les parties concernées, notamment les gouvernorats, les chambres de commerce et les zones économiques spéciales des provinces du sud.

Il a également insisté sur la nécessité de surmonter les obstacles pour élargir et approfondir les relations de l'Iran avec les pays du Golfe Persique. Araghchi a mis en avant le rôle essentiel du ministère des Affaires étrangères dans la régulation, la facilitation et la résolution des problèmes pour développer les relations économiques extérieures du pays.