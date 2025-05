Les nouvelles sanctions US sont le signe du manque de sérieux de ce pays en matière de diplomatie (Téhéran)

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmaeil Baghaï, dans un message X vendredi, deux jours après que le département d'État américain a déclaré que les personnes ou les entités qui fournissent à l'Iran certains matériaux de construction seront soumises à des sanctions, a condamné les mesures coercitives américaines en les qualifiant de « scandaleuses », « illégales et inhumaines », affirmant que les interdictions ne sont « rien de moins que des crimes contre l'humanité » puisqu'elles privent les Iraniens de leurs droits humains fondamentaux.

« Les séries consécutives de sanctions américaines ne font que renforcer la conviction profonde de notre peuple que les décideurs américains sont prêts à déployer tous les efforts possibles pour entraver le développement et le progrès de l'Iran », a-t-il ajouté.

« Ces sanctions, annoncées à la veille du cinquième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, remettent encore plus en question la volonté et le sérieux des Américains en matière de diplomatie.

Baghaï a également exprimé la détermination de la nation iranienne à « rester ferme et forte » face à l'animosité et aux mesures hostiles des États-Unis.