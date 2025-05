Napoli - Cagliari : heure, stats et dernier match Serie A

Lors de la dernière journée de la Serie A italienne, l’équipe de football de Napoli, qui a assuré son titre de champion grâce à une performance éclatante, affrontera Cagliari à domicile le 23 mai 2025 à 20h45. Ce match représente la dernière occasion pour les supporters de Napoli de célébrer leur équipe au stade en cette fin de saison exceptionnelle.

Rencontres récentes entre les deux équipes :

Au cours des 5 derniers matchs, Napoli a remporté 3 victoires et 2 rencontres se sont soldées par un match nul. La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en septembre 2024, où Napoli a remporté une victoire écrasante 4-0 sur le terrain de Cagliari.

Comparaison statistique des deux équipes cette saison :

Indicateur Napoli Cagliari Position au classement 1 14 Victoires 23 9 Matchs nuls 10 9 Défaites 4 19 Buts marqués (moyenne) 1,54 1,08 Buts encaissés 0,73 1,46 Clean sheets 16 8

Tableau complet des statistiques des joueurs :

Indicateur Joueur Équipe Nombre Meilleur buteur Romelu Lukaku Napoli 13 Scott McTominay Napoli 11 Roberto Piccoli Cagliari 10 Meilleur passeur Romelu Lukaku Napoli 10 Tommaso Augello Cagliari 7 David Neres Napoli 4 Buts + passes décisives Romelu Lukaku Napoli 23 Scott McTominay Napoli 15 Roberto Piccoli Cagliari 11 Plus de cartons jaunes Giovanni Di Lorenzo Napoli 6 Roberto Piccoli Cagliari 6

Analyse technique du match :

Napoli, déjà champion avec une avance confortable et une moyenne élevée de buts marqués, cherche à conclure la saison à domicile de manière spectaculaire. Romelu Lukaku, meilleur buteur et passeur de l’équipe, a été l’un des éléments clés de ce succès. L’équipe a également affiché une défense très solide avec 16 clean sheets. De son côté, Cagliari a réalisé une saison moyenne et, classé quatorzième, a assuré son maintien. Ils visent surtout à terminer la saison avec dignité. Au vu des statistiques et de la forme actuelle, Napoli reste le favori pour la victoire dans cette rencontre.