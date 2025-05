Real Betis - Valencia : horaire et stats La Liga dernière journée

Lors de la dernière journée du championnat espagnol de La Liga, Real Betis recevra Valencia dans son stade. La rencontre aura lieu le 23 mai 2025 à 21h00, heure de Paris. Ce match revêt une importance particulière pour les deux équipes : Betis cherche à consolider sa place européenne, tandis que Valencia vise à terminer la saison sur une note satisfaisante.

Statistiques et classement des deux équipes :

Indicateur statistique Real Betis (domicile) Valencia (extérieur) Position au classement 6 12 Nombre de victoires 16 11 Nombre de matchs nuls 11 12 Nombre de défaites 10 14 Moyenne de buts marqués par match 1,51 1,16 Moyenne de buts encaissés par match 1,32 1,43 Clean sheets 7 8

Real Betis, avec une performance plus stable, s’efforce de conserver sa sixième place pour participer aux compétitions européennes la saison prochaine. En revanche, Valencia, avec une saison marquée par de nombreux hauts et bas, a passé la saison dans la seconde moitié du tableau et espère améliorer légèrement sa position avec un bon résultat dans ce match.

Confrontations directes

Lors des cinq derniers affrontements entre les deux équipes, les résultats ont été les suivants :

Valencia 4 - 2 Real Betis | 24 novembre 2024

Valencia 1 - 2 Real Betis | 21 avril 2024

Real Betis 3 - 0 Valencia | 1 octobre 2023

Real Betis 1 - 1 Valencia | 3 juillet 2023

Valencia 3 - 0 Real Betis | 10 novembre 2022

2 victoires pour chaque équipe et un match nul, témoignant d’une rivalité équilibrée ces dernières années.

Tableau des statistiques des joueurs clés :

Catégorie Joueur Équipe Statistiques Meilleur buteur Hugo Duro Valencia 11 Isco Real Betis 9 Giovani Lo Celso Real Betis 8 Meilleur passeur Isco Real Betis 7 Diego López Noguerol Valencia 5 Luis Rioja Valencia 3 Buts + passes décisives Isco Real Betis 16 Hugo Duro Valencia 13 Diego López Noguerol Valencia 13

Isco, par son influence en buts et passes décisives, est un joueur clé pour Betis. Du côté de Valencia, Hugo Duro joue un rôle important en tant qu’attaquant principal grâce à ses buts efficaces.

Analyse technique

Sous la direction de son entraîneur expérimenté, Betis mise sur une structure offensive en s’appuyant sur la créativité d’Isco. Leur milieu de terrain a la capacité de contrôler le jeu, même si la défense a montré quelques faiblesses lors de certains matchs. De leur côté, Valencia adopte souvent une approche défensive et compte sur les contres-attaques. La présence de Hugo Duro en pointe et de Diego López au milieu de terrain représente un espoir pour l’équipe de décrocher des points à l’extérieur.