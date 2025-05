Como - Inter Milan : horaire et stats, dernière journée Serie A

Lors de la dernière journée de la saison 2024-2025 de Serie A, Como recevra l’Inter le 23 mai 2025 à 20h45. Ce match, compte tenu de la différence de classement des deux équipes, pourrait être déterminant pour leurs objectifs respectifs.

Résultats des confrontations directes :

Les deux équipes se sont affrontées une seule fois cette saison, avec une victoire 2-0 de l’Inter à domicile face à Como.

Forme des deux équipes lors des 5 derniers matchs :

Como :

Match nul 1-1 contre Hellas Vérone

Victoire 3-1 contre Cagliari

Victoire 1-0 contre Parme

Victoire 1-0 contre Gênes

Victoire 3-0 contre Lecce

Inter :

Match nul 2-2 contre Lazio

Victoire 2-0 contre Torino

Victoire 4-3 contre Barcelone (Ligue des Champions)

Victoire 1-0 contre Hellas Vérone

Match nul 3-3 contre Barcelone (match retour)

Statistiques de la saison en cours pour les deux équipes :

Classement : Como est 10e, tandis que l’Inter occupe la 2e place avec une meilleure performance globale.

Indicateur Como (domicile) Inter (extérieur) Position au classement 10 2 Nombre de victoires 13 23 Nombre de matchs nuls 10 9 Nombre de défaites 14 5 Moyenne de buts marqués par match 1,32 2,08 Moyenne de buts encaissés par match 1,35 0,95 Clean sheets 7 15

Analyse :

L’Inter affiche une bien meilleure saison avec 23 victoires contre 13 pour Como, et seulement 5 défaites contre 14 pour Como. Les deux équipes ont un nombre de matchs nuls assez similaire (10 pour Como, 9 pour Inter).

L’Inter marque en moyenne 2,08 buts par match, bien plus que les 1,32 de Como, et encaisse moins de buts (0,95 contre 1,35), démontrant une meilleure efficacité offensive et défensive.

Enfin, avec 15 clean sheets, l’Inter se montre plus solide défensivement comparé à Como, qui n’en compte que 7.

Statistiques des joueurs clés des deux équipes :

Classement Joueur Équipe Nombre Meilleurs buteurs Marcus Thuram Inter 14 Lautaro Martínez Inter 12 Asane Diao Como 8 Meilleurs passeurs Niko Paz Como 8 Federico Dimarco Inter 7 Nicolò Barella Inter 6 Buts + passes décisives Marcus Thuram Inter 18 Lautaro Martínez Inter 15 Niko Paz Como 14

Analyse :

Marcus Thuram d’Inter est le meilleur buteur de la saison avec 14 réalisations, suivi par Lautaro Martínez (12). Asane Diao de Como arrive en troisième position avec 8 buts, ce qui montre la puissance offensive supérieure d’Inter.

Niko Paz, avec 8 passes décisives, est le meilleur créateur de jeu, devançant Federico Dimarco et Nicolò Barella de l’Inter.

En combinant buts et passes, Thuram domine avec 18 contributions, suivi par Martínez (15) et Paz (14), soulignant son rôle clé à la fois dans la finition et la création d’occasions.

En résumé, les attaquants de l’Inter montrent une efficacité supérieure en termes de buts, tandis que Como bénéficie d’une influence notable dans la création, notamment grâce à Niko Paz.

Cartons reçus :

Como : Eduardo Galdaniga avec 11 cartons jaunes et 1 carton rouge

Inter : Bastoni avec 5 cartons jaunes et 1 carton rouge

Ce match représente non seulement une opportunité pour l’Inter de consolider sa position finale, mais aussi pour Como d’achever la saison sur une bonne note grâce à un résultat positif. Au vu de la forme des deux équipes, on s’attend à une confrontation passionnante.

Analyse technique :

Lors de la dernière journée de Serie A, la rencontre entre Como et l’Inter illustre un duel inégal entre une équipe de milieu de tableau et un prétendant au titre. L’Inter, fort de sa forme actuelle, de ses buteurs renommés et de sa deuxième place au classement, est favori pour la victoire. Cependant, Como, motivé par la fin de saison et ses bonnes performances récentes, tentera de résister en s’appuyant sur ses joueurs clés comme Niko Paz pour obtenir un résultat positif. Ce match est crucial pour l’Inter afin de confirmer sa place, mais c’est aussi une occasion pour Como de montrer sa valeur à domicile et de ravir ses supporters.