Nous sommes déterminés à protéger les droits et les intérêts suprêmes de la nation iranienne (Porte-parole)

Esmail Baghaï a écrit, vendredi 23 mai, dans un message publié sur le réseau X à propos du cinquième cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis : « Nous sommes arrivés à Rome pour poursuivre le processus de négociation entamé le 12 avril 2025 (23 Farvardin 1404) à Mascate. Nous entamons le cinquième cycle de négociations alors que notre objectif, ainsi que les cadres définis pour l’atteindre, demeurent inchangés. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Le programme nucléaire iranien est le fruit de la persévérance, de la ténacité et de la résistance de longue date d’un peuple qui est fier de l’accomplissement obtenu au prix de nombreux efforts. Ce peuple attend de ses représentants qu’ils agissent avec fermeté et constance pour défendre les droits et les intérêts de la nation iranienne. »