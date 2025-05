Ce cycle de négociations revêt une sensibilité particulière (Porte-parole iranien)

Esmail Baghaï a déclaré ce vendredi 23 mai, lors d’un entretien avec la télévision nationale iranienne au sujet du cinquième cycle de négociations entre l’Iran et les États-Unis :

« Ce cycle constitue en réalité la poursuite du processus entamé le 12 avril dernier à Mascate, au Sultanat d’Oman, et s’inscrit donc dans la continuité. Cela dit, il est naturel que chaque cycle de négociations comporte ses propres sensibilités et spécificités — en particulier à la lumière des déclarations contradictoires et incohérentes que nous avons entendues cette semaine de la part de divers responsables américains. »

Il a souligné que la délégation de la République islamique d’Iran défendra avec fermeté les positions légitimes de notre pays concernant le droit à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, ainsi que la levée des sanctions injustes, et qu’elle poursuivra ce processus avec sérieux et détermination.

En réponse à l’IRNA, Baghaï a déclaré : « Ce cycle de négociations revêt une importance particulière, et la délégation iranienne est déterminée à défendre les droits légitimes de la nation iranienne. Chaque cycle de négociation a ses propres caractéristiques, et plus le processus avance, plus les défis deviennent complexes. La délégation iranienne participe à ce cycle avec une préparation complète et poursuit avec sérieux les positions de notre pays. »