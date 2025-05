Fin du cinquième cycle des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis

Selon le correspondant politique étranger de l’IRNA, ce cinquième cycle des pourparlers indirects entre Seyyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, et Steve Wittkoff, représentant spécial du président américain aux négociations, s’est conclu il y a peu dans la ville de Rome, capitale de l’Italie.

Ce cycle de discussions, comme les quatre précédents, s’est tenu sous l’égide de l’ambassadeur d’Oman en Italie, avec la médiation de Badr Busaidi, ministre omanais des Affaires étrangères.

Auparavant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, en entretien avec le correspondant de l’IRNA à Rome, avait indiqué que les négociations se déroulaient dans un cadre professionnel.

Le porte-parole avait également souligné que « dans l’ensemble, ce cycle de négociations s’est tenu dans une atmosphère professionnelle, calme et raisonnable. Nous fournirons des détails plus précis après la conclusion des pourparlers. »